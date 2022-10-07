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ВСУ сбили очередной "Аллигатор" россиян

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 10:33
иллюстративное фото

В пятницу утром Воздушные силы Украины уничтожили вертолет российской армии Ка-52, также известный как "Аллигатор".

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "7 октября, около 8.00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Напомним: Российские оккупационные войска с начала войны потеряли 233 боевых вертолета.

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Темы: войнаавиаВооруженные силыРосcия
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