ВСУ сбили очередной "Аллигатор" россиян
Пятница, 7 октября 2022, 10:33
В пятницу утром Воздушные силы Украины уничтожили вертолет российской армии Ка-52, также известный как "Аллигатор".
Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook
Дословно: "7 октября, около 8.00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
Напомним: Российские оккупационные войска с начала войны потеряли 233 боевых вертолета.
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