Япония вводит дополнительные санкции в отношении России из-за новой аннексии

Кабинет министров Японии согласовал введение новых санкций против России в связи с односторонней аннексией Москвой четырех областей Украины.

Источник: NHK World Japan

Детали: Всего 81 человек и 9 организаций будут добавлены в список тех, кто подлежит замораживанию активов.

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Среди них – пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины, которые, как считается, несут непосредственную ответственность за одностороннюю аннексию (коллаборанты – УП).

В список также включены высокопоставленные чиновники и организации, связанные с военной сферой.

Заместитель главного секретаря Кабинета министров Кихара Сейджи заявил журналистам, что действия, которые Россия называет "референдумами" и "присоединением", посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины и являются нарушением международного права.

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Он сказал, что Япония решительно осуждает их, и добавил, что его страна не может потакать попыткам России в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Кихара заявил, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими членами G7 и мировым сообществом с целью продвижения решительных санкций против России.

Напомним: 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабное наступление на Украину после 8 лет гибридной войны. Вслед за аннексией Крыма в 2014 году, в 2022 году Российская Федерация аннексировала территории 4 областей Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Украина не признает аннексию и продолжает контрнаступление на востоке и юге государства, чтобы освободить украинские земли из-под оккупации.