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Путина начали критиковать в "близком кругу" из-за поражений на фронте – WP

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 16:12
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО РИА НОВОСТИ

Один из членов ближайшего окружения Владимира Путина в течение последних недель выражал несогласие непосредственно президенту относительно его подхода к ведению войны – такую информацию американской разведки передали Джо Байдену и другим должностным лицам США, по информации СМИ.

Источник: Washington Post со ссылкой на необнародованные данные американской разведки, о которых изданию сообщил собеседник на условиях анонимности

Детали: По меньшей мере один член "близкого круга" Путина выразил президенту РФ свое недовольство неправильным управлением и ошибками во время военной кампании. По данным источника, эту информацию посчитали достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США. 

По информации западной разведки, на которую ссылается WP, ближайшее окружение Путина также обеспокоено недавними потерями.

Напомним: Недавно СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на анонимные источники, что Владимир Путин больше не консультируется с министрами о последствиях принятых решений и не сообщает им о своих планах. В частности, отношение к нему ухудшилось после 2018 года.

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Темы: ПутинвойнаСМИ
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