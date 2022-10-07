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Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 18:18
Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев
Сергей Наев, ФОТО ФОТО MIL.GOV.UA

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев считает возможным повторное наступление российских войск на Киев, однако для формирования таких сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца.

Источник: Наев в эфире телемарафона

Прямая речь Наева на вопрос, возможно ли повторное наступление на Киев: "Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени.

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Чтобы создать соответствующие силы и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца".

Детали: В то же время Наев отметил, что Киев сейчас защищен лучше, чем был перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

Он также высказал мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине, "когда получит соответствующую команду от РФ".

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"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", - заверил Наев.

Что предшествовало: 4 августа Наев уверял, что россияне второй раз не пройдут на Киевском направлении, поскольку Вооруженные силы гораздо лучше готовы к возможному наступлению.

Темы: Киеввойна
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