Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 18:18
Сергей Наев, ФОТО ФОТО MIL.GOV.UA

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев считает возможным повторное наступление российских войск на Киев, однако для формирования таких сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца.

Источник: Наев в эфире телемарафона

Прямая речь Наева на вопрос, возможно ли повторное наступление на Киев: "Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени.

Чтобы создать соответствующие силы и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца".

Детали: В то же время Наев отметил, что Киев сейчас защищен лучше, чем был перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

Он также высказал мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине, "когда получит соответствующую команду от РФ".

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", - заверил Наев.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 4 августа Наев уверял, что россияне второй раз не пройдут на Киевском направлении, поскольку Вооруженные силы гораздо лучше готовы к возможному наступлению.

Темы: Киеввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоДанилов о горящем Крымском мосту: Happy Birthday, Mr President

ФОТО, видеоГорит Крымский мост

Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Зеленский: Курильские острова – это Япония

дополненоStarlink перестает работать на передовой, что усложняет деоккупацию – FT

Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев

Все новости...
Киев
"Днем до +19": глава "Нафтогаза" Витренко раскритиковал старт отопительного сезона в Киеве
Чехия планирует большой правительственный визит в Киев
В Киеве снова заработает фуникулер
Последние новости
09:58
Подоляк о пожаре на Крымском мосту: Все незаконное должно быть уничтожено
09:55
Британская разведка объяснила, что означает критика Пригожина и Кадырова
09:47
видеоДанилов о горящем Крымском мосту: Happy Birthday, Mr President
09:41
Путин уже в курсе пожара на Крымском мосту: поручил создать комиссию
09:38
видеоРоссияне опубликовали видео взрыва на Крымском мосту
09:20
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
09:14
видеоОккупанты уже придумали причину пожара на Крымском мосту
08:57
В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times
08:40
фотоВзрыв на АЗС в Ирландии: по меньшей мере трое погибших
08:32
ISW: Кадыров и Пригожин попытаются спасти свою репутацию прогрессом на Донетчине
Все новости...