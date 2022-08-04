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Наев: Враг на Киевском направлении больше не пройдет, мы все проанализировали

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 11:28
Наев: Враг на Киевском направлении больше не пройдет, мы все проанализировали
скриншот

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заверил украинцев, что россияне во второй раз не пройдут на Киевском направлении, поскольку Вооруженные силы гораздо лучше готовы к возможному наступлению.

Источник: Наев, которого цитирует Командование Объединенных сил

Прямая речь Наева: "Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления враждебных сил.

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Анализируя вероятные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в глубине его боевых порядков.

В свою очередь население, почувствовав на себе бремя враждебной оккупации, полностью поддерживает Вооруженные силы и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной".

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Темы: Киевская областьНаеввойнаВооруженные силы
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