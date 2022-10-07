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Зеленский: Если Россия уничтожит Украину, это будет начало Третьей мировой войны

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 23:16
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что, если России удастся уничтожить Украину, это будет началом Третьей мировой войны.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь Зеленского на вопрос, чем закончится война: "Победой. У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, что сложно и непросто, никто не знает, это будет завтра или послезавтра, никто не знает день или месяц, но я верю в эту победу.

Или победа Украины, или проигрыш всего мира. Потому что дать возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия это сделает, это будет начало большой мировой трагедии. Я думаю, это будет начало Третьей мировой войны, потому что мы знаем автократии в мире, которые могут подумать, что так можно было. Я считаю, что для мира – это будет очень страшный знак".

Детали: В то же время на вопрос, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины, Зеленский ответил: "Мне все равно".

Комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном "армагеддоне" в случае применения Россией ядерного оружия, президент сказал: "Я согласен, что это "армагеддон", что это риск для всей планеты, но почему мы должны думать, это произойдет или не произойдет, если Россия уже сделала шаг – она захватила нашу атомную станцию".

По его словам, Украина не знает, заложили ли россияне на ЗАЭС взрывчатку.

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Прямая речь: "Опасно, когда мы имеем дело с людьми, которые поставили себе какую-то цель, а мы не знаем с вами до конца цель современной российской военно-политической власти.

Это уничтожение Украины, оккупация Украины? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первый шаг к какой-то другой амбициозной цели, это может быть идея окончательно захватить Украину. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно.

Если цели именно такие, как мы думаем, если цель – возвращение влияния, которое было как минимум в советское время, возвращение России за такой стол геополитического влияния и перераспределение границ – то это большой риск, они будут идти и использовать все возможные шаги".

Больше деталей: В то же время, Зеленский назвал "не такими однозначными" риски применения Россией ядерного оружия, потому что "российская власть любит жизнь". В то же время, по его словам, "исключать риски применения ядерного оружия нельзя".

Он также считает, что на его высказывания о возможности применения ядерного оружия "может быть рискованный ответ российской стороны".

"Если я скажу, например, что они не способны использовать ядерное оружие, то неадекватный человек, у которого в руках есть такая власть, может наоборот показать всем – как это я не могу? Посмотри, как я могу, и применить. Если я скажу, что может применить, то это может вызвать панические последствия во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы", - сказал президент.

Темы: Зеленскийвойнаядерное оружие
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