Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Если Россия уничтожит Украину, это будет начало Третьей мировой войны

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 23:16
Зеленский: Если Россия уничтожит Украину, это будет начало Третьей мировой войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что, если России удастся уничтожить Украину, это будет началом Третьей мировой войны.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь Зеленского на вопрос, чем закончится война: "Победой. У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, что сложно и непросто, никто не знает, это будет завтра или послезавтра, никто не знает день или месяц, но я верю в эту победу.

Реклама:

Или победа Украины, или проигрыш всего мира. Потому что дать возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия это сделает, это будет начало большой мировой трагедии. Я думаю, это будет начало Третьей мировой войны, потому что мы знаем автократии в мире, которые могут подумать, что так можно было. Я считаю, что для мира – это будет очень страшный знак".

Детали: В то же время на вопрос, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины, Зеленский ответил: "Мне все равно".

Комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном "армагеддоне" в случае применения Россией ядерного оружия, президент сказал: "Я согласен, что это "армагеддон", что это риск для всей планеты, но почему мы должны думать, это произойдет или не произойдет, если Россия уже сделала шаг – она захватила нашу атомную станцию".

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, Украина не знает, заложили ли россияне на ЗАЭС взрывчатку.

Прямая речь: "Опасно, когда мы имеем дело с людьми, которые поставили себе какую-то цель, а мы не знаем с вами до конца цель современной российской военно-политической власти.

Это уничтожение Украины, оккупация Украины? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первый шаг к какой-то другой амбициозной цели, это может быть идея окончательно захватить Украину. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно.

Если цели именно такие, как мы думаем, если цель – возвращение влияния, которое было как минимум в советское время, возвращение России за такой стол геополитического влияния и перераспределение границ – то это большой риск, они будут идти и использовать все возможные шаги".

Больше деталей: В то же время, Зеленский назвал "не такими однозначными" риски применения Россией ядерного оружия, потому что "российская власть любит жизнь". В то же время, по его словам, "исключать риски применения ядерного оружия нельзя".

Он также считает, что на его высказывания о возможности применения ядерного оружия "может быть рискованный ответ российской стороны".

"Если я скажу, например, что они не способны использовать ядерное оружие, то неадекватный человек, у которого в руках есть такая власть, может наоборот показать всем – как это я не могу? Посмотри, как я могу, и применить. Если я скажу, что может применить, то это может вызвать панические последствия во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы", - сказал президент.

Темы: Зеленскийвойнаядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: