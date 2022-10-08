Оккупанты уже придумали причину пожара на Крымском мосту

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на "власти" Крыма

Детали: Национальный антитеррористический комитет уверяет, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

По их словам, подрыв грузового автомобиля привел к возгоранию семи цистерн на железнодорожной части транспортного перехода

Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы"

Отмечается, что произошло "частичное обрушение двух автомобильных пролетов".

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Напомним: Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.