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Деоккупация Харьковщины: в Купянске-Узловом обнаружили тела 4 замученных людей

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 15:07
Фото: пресс-служба полиции Харьковщины

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области после деоккупации обнаружили 4 тела со следами насильственной смерти.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "Правоохранители обнаружили два захоронения. В одном находилось тело женщины, в другом - один мужчина и две женщины. Тела всех погибших идентифицированы".

Детали: Погибших, среди которых одна семья и их соседка, местные жители обнаружили в погребе частного дома в середине сентября и перезахоронили на территории собственных домовладений.

Из одного захоронения изъято тело 73-летней женщины. При осмотре территории другого домовладения правоохранители изъяли три тела. Погибшими оказались 71 и 49-летние женщины и 27-летний мужчина.  Все тела имеют телесные повреждения в виде огнестрельных ранений.

Полицейские собрали вещественные доказательства и направили на экспертизу.

Что предшествовало: 6 октября в деоккупированном пгт Купянск-Узловой в Харьковской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток.

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Темы: Харьковская областьдеоккупациявойнаУкраина
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