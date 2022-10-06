На Харьковщине обнаружили еще два тела со следами пыток

В деоккупированном пгт Купянск-Узловой в Харьковской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "6 октября следственно-прокурорская группа провела осмотр в цехе по изготовлению кирпича в пгт Купянск-Узловой. У металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два тела мужчин со связанными руками и следами пыток".

фото прокуратуры

Детали: У одного погибшего обнаружили телесные повреждения в виде синяков на шее и грудной клетке, у другого – след от пулевого ранения в грудной клетке и паховой зоне, а также рану на голове.

фото прокуратуры

По данному факту начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) УКУ.

Предыстория:

5 октября стало известно, что правоохранители нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома в освобожденном селе Каменка Харьковской области.

Также на Харьковщине правоохранители обнаружили два трупа гражданских, которых замучил российский спецназ. Их руки были скованны наручниками.