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Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 15:51
суровикин, риа новости

Минобороны РФ назначило Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в Украине.

Источник: кремлевские СМИ

Детали: Суровикин занимает пост главнокомандующего воздушно-космических сил с 31 октября 2017 года.

Он принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии.

Ранее группировкой российских войск руководил генерал Александр Дворников.

Справочно: СМИ еще в июле сообщали, что в России уволен командующий Южного военного округа Дворников.

После этого расследователи писали, что командующим российских войск в Украине был генерал-полковник Геннадий Жидко.

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В то время командование Южным военным округом должно было перейти к Суровикину. Он отвечал непосредственно за зону боевых действий на Донбассе.

Темы: ПутинвойнаРосcия
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