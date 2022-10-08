На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Бахмутском направлении идут очень жесткие бои, украинские военные держат позиции.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "За эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства.
Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои.
Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении".
Что предшествовало: В вечернем обращении 8 октября Генштаб ВСУ сообщал, что враг периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.