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На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 21:54
На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Бахмутском направлении идут очень жесткие бои, украинские военные держат позиции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства.

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Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои.

Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении".

Что предшествовало: В вечернем обращении 8 октября Генштаб ВСУ сообщал, что враг периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
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