Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 21:54
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Бахмутском направлении идут очень жесткие бои, украинские военные держат позиции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства.

Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои.

Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении".

Что предшествовало: В вечернем обращении 8 октября Генштаб ВСУ сообщал, что враг периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото"Подарок агрессору Путину": Словакия передала Украине две САУ Zuzana 2

Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Все новости...
В ОП объяснили взрыв на Крымском мосту конфликтом между силовиками в РФ
На оккупированной Донетчине произошла "бавовна" - советник мэра Мариуполя
На блокпосту в Васильевке заблокировано 6 тысяч авто – мэр Мелитополя
Запорожье: Россияне выпустили почти десяток ракет, разрушена многоэтажка
Последние новости
12:41
Под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея, который ушел на фронт вместе с сыном
12:39
Воздушники сбили российский самолет и дрон-камикадзе
12:38
СМИ узнали подробности тренировочной миссии ЕС для украинских военных
12:22
Правительство Черногории уволило главу спецслужбы - тот намекнул, что из-за разоблачения агентуры РФ
12:13
Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек
12:10
фотоВ освобожденном Изюме открыли мобильный госпиталь
11:51
Цены на электроэнергию для населения не будут расти
11:37
Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ
11:33
Индийские сиропы от кашля могли стать причиной смерти 66 детей в Африке – ВОЗ
11:30
Из-за дефицита газа в ЕС спрос на дрова стремительно растет
Все новости...