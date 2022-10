Запорожье: Россияне выпустили почти десяток ракет, разрушена многоэтажка

Россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка, пока известно о четырех пострадавших.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Дословно: "Враг продолжает терроризировать город Запорожье.

Почти десяток новых приходов ракет.

Последствия устанавливаются".

Детали: По словам Куртева, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар.

Обновлено от 03:56: Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага разрушена многоэтажка и есть пострадавшие.

Впоследствии Куртев добавил, что предварительно есть информация о четырех пострадавших. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq