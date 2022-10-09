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Запорожье: Россияне выпустили почти десяток ракет, разрушена многоэтажка

"Украинская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 02:54

Россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка, пока известно о четырех пострадавших.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Дословно: "Враг продолжает терроризировать город Запорожье.

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Почти десяток новых приходов ракет.

Последствия устанавливаются".

Детали: По словам Куртева, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар.

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Обновлено от 03:56: Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага разрушена многоэтажка и есть пострадавшие.

Впоследствии Куртев добавил, что предварительно есть информация о четырех пострадавших. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.

 
ФОТО: t.me/starukhofficial

Напомним: Вечером 8 октября россияне также обстреляли Запорожье, пострадала инфраструктура города.

Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
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