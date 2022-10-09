Запорожье: Россияне выпустили почти десяток ракет, разрушена многоэтажка
Россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка, пока известно о четырех пострадавших.
Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Дословно: "Враг продолжает терроризировать город Запорожье.
Почти десяток новых приходов ракет.
Последствия устанавливаются".
Детали: По словам Куртева, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар.
Обновлено от 03:56: Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага разрушена многоэтажка и есть пострадавшие.
Впоследствии Куртев добавил, что предварительно есть информация о четырех пострадавших. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.
Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 9, 2022
Напомним: Вечером 8 октября россияне также обстреляли Запорожье, пострадала инфраструктура города.