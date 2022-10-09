Удар по Запорожью: россияне ударили 12 ракетами, под завалами многоэтажек ищут людей

Оккупанты в ночь на 9 октября запустили 12 ракет по Запорожью, ОВА пока сообщает о 12 погибших, а под завалами могут находиться люди.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру.

По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.

Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом.

Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей".

Детали: Он отметил, что погибших сейчас 12, а в больнице 49, из них 6 детей.

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Под завалами могут находиться люди, продолжается спасательная операция. Уже спасены 8 человек.

Напомним: