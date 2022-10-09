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Горсовет сообщил о 17 погибших в Запорожье

"Украинская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 06:04
ФОТО: HROMADSKE

17 человек погибли в результате массированной ракетной атаки РФ по Запорожью.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Детали: В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. 5 частных домов разрушены и около 40 - пострадали.

Куртев сказал, что коммунальщики начинают работать, но людей не хватает, поэтому все неравнодушные запорожцы могут присоединиться к разборке завалов.

Обновлено: Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что погибших 12, а раненых - 49. 

Напомним: В ночь на 9 октября Россия осуществила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.

Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
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