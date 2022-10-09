Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек
Воскресенье, 9 октября 2022, 10:14
Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Опять Запорожье. Опять беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, просто посреди ночи.
Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей.
Абсолютная подлость. Абсолютное зло.
Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
- Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.