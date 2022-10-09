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Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 октября 2022, 10:14
Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек
фото гсчс

Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Опять Запорожье. Опять беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, просто посреди ночи.

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Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей.

Абсолютная подлость. Абсолютное зло.

Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.

Темы: ЗапорожьетерактЗеленскийвойна
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