Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 октября 2022, 10:14
фото гсчс

Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Опять Запорожье. Опять беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, просто посреди ночи.

Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей.

Абсолютная подлость. Абсолютное зло.

Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.

Темы: ЗапорожьетерактЗеленскийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Постоянный террор России является отказом от настоящих переговоров

Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина

Ряд стран ЕС отреагировали на ракетный обстрел РФ жилых домов в Запорожье

дополнено, фотоВ КГГА и ГСЧС объяснили звуки взрывов в столице

фото, видеоПолиция эксгумировала первые 20 тел погибших от рук оккупантов в Лимане

Путин заставляет Лукашенко открыто вступить в войну - разведка

Все новости...
NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — бомбу заложили в грузовик
Британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ
Генштаб показал, как канадцы тренируют украинских воинов в Британии
Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек
Последние новости
00:28
Россияне атаковали Сумскую область, 70 "приходов" за день
23:40
Германия выступает за новые санкции ЕС против Ирана за подавление протестов женщин
23:15
Количество жертв удара по Запорожью возросло до 14 и может вырасти еще – Зеленский
22:53
На небольшом итальянском острове Стромболи проснулся вулкан
22:27
Зеленский: Постоянный террор России является отказом от настоящих переговоров
21:56
В ОП прокомментировали обвинения Путина: Здесь только одно государство-террорист
21:48
В Южной Корее рассказали детали седьмого за 2 недели ракетного испытания КНДР
21:35
Путин созывает Совбез, Песков прокомментировал возможность задействования ядерной доктрины
20:59
Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина
20:32
видеоПутин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины
Все новости...