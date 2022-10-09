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Взвод положили за 1 мин – россиянин рассказал, как их разбили ВСУ

Ирина БалачукВоскресенье, 9 октября 2022, 10:24
Скриншот из видео

Пленный российский военный рассказал, как его готовили 2 дня к войне, как воевал на Харьковщине и как его взвод Вооруженные силы Украины разбили за 1 минуту.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Цикл "жизни" мобилизованных оккупантов: 12 дней – и они в плену. Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Часть из них – "провоевала" аж 12 дней".

Детали: По словам пленного жителя Удмуртской республики, его военная подготовка длилась всего 2 дня, а, например, танкистов в России готовят 10 дней. Оккупант считает, что за такой короткий срок подготовить военных невозможно.

Российский солдат рассказал, что 13 сентября прибыл в Миллерово в Ростовской области, откуда они двинулись на Донбасс (но почему-то оказались на Харьковщине), а уже 25 сентября попал в плен.

Прямая речь оккупанта: "Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения... Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек".

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Детали: Захватчик считает, что Россия и дальше будет "мобилизовать мясо", которое будет бросать в Украину без всякой подготовки.

А сам он решил, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым".

СБУ напоминает, что российские оккупанты могут сдаться в плен, позвонив на "горячую линию": +380665803498, +380931192984.

   

Темы: СБУпленныеРосcиявойна
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