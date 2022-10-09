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"Подарок агрессору Путину": Словакия передала Украине две САУ Zuzana 2

"Европейская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 11:00
фото twitter.com/JaroNad

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в воскресенье сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Чтобы отметить 70-летие агрессора Путина, мы передали еще один подарок. Еще две новенькие гаубицы Zuzana 2 уже в Украине (а будет еще больше)", - написал Надь в Twitter.

"В течение выходных Путин получил несколько подарков, поэтому присоединяемся и мы. И еще раз желаем всего наилучшего и удачи Украине", - добавил глава словацкого Минобороны в Facebook.

В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

Ранее стало известно, что Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Zuzana 2 - это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.

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Темы: Словакиявойнаоружие
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