Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ

Кыргызстан принял решение отменить учения Организации договора о коллективной безопасности на своей территории, перед этим президент Кыргызстана Садыр Жапаров не приехал на юбилей президента России Владимира Путина.

Источник: Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Кыргызстана

Детали: Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре.

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Ранее стало известно, что Жапаров не участвовал в неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, главным событием которой должен был быть юбилей Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также сообщалось, что Путин должен был вручить Рахмону орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Пресс-секретарь Жапарова сообщил, что тот не поехал в Россию из-за рабочего графика, а Путина с 70-летием поздравил по телефону.

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Но политологи считают, что причиной отмены ранее запланированного визита Жапарова могли стать чествование президента Таджикистана и вручение ему ордена российским президентом.

Для справки: В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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