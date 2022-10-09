Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ
Кыргызстан принял решение отменить учения Организации договора о коллективной безопасности на своей территории, перед этим президент Кыргызстана Садыр Жапаров не приехал на юбилей президента России Владимира Путина.
Источник: Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Кыргызстана
Детали: Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре.
Ранее стало известно, что Жапаров не участвовал в неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, главным событием которой должен был быть юбилей Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Также сообщалось, что Путин должен был вручить Рахмону орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Пресс-секретарь Жапарова сообщил, что тот не поехал в Россию из-за рабочего графика, а Путина с 70-летием поздравил по телефону.
Но политологи считают, что причиной отмены ранее запланированного визита Жапарова могли стать чествование президента Таджикистана и вручение ему ордена российским президентом.
Для справки: В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Предыстория:
- 14-17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана произошло масштабное столкновение.
- Сообщалось, что в результате конфликта погибли 63 гражданина Кыргызстана и почти 200 получили ранения, а также, что, по разным данным погиб 41 или 76 жителей Таджикистана.
- Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженном акте агрессии.
- После этого Кыргызстан призвал ОДКБ проявить активное участие в урегулировании напряженной ситуации на границе страны с Таджикистаном.