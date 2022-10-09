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Путин заставляет Лукашенко открыто вступить в войну - разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 октября 2022, 14:56
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин склоняет Александра Лукашенко к открытому участию в войне против Украины, сообщает военная разведка.

Источник: ГУР со ссылкой на представителя ведомства Вадима Скибицкого

Прямая речь Скибицкого: "Мы видим меры, которые проводятся РФ, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению.

На сегодня, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

Насколько долго будет такая ситуация — это будет зависеть от того как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства".

Напомним:

  • В МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.
  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.

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Темы: разведкаПутинЛукашенковойна
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