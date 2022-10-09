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Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия Россия использует Лукашенко

"Европейская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 14:49
Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия Россия использует Лукашенко
Лукашенко и Путин. Фото kremlin.ru

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель – отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе", – написал Анушаускас в Twitter.

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Накануне в МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.

Отметим, что информации о вызове украинского посла на официальном сайте МИД Беларуси нет, но перед тем сообщалось о встрече глав ведомства Владзимира Макея с послом России Борисом Грызловым.

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Ранее на этой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко де-факто признал участие Беларуси в войне РФ против Украины, но нашел "нюансы". 

Напомним, ЕвроПравда публиковала эдиториал с призывом прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко: Хватит симуляции. Почему Украина должна разорвать отношения с Беларусью Лукашенко.

Темы: ЛитваПутинЛукашенкоядерное оружие
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