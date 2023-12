Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия Россия использует Лукашенко

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель – отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе", – написал Анушаускас в Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many 🇺🇦 forces as possible from the front to the border with Belarus.