Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия Россия использует Лукашенко

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель – отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе", – написал Анушаускас в Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many 🇺🇦 forces as possible from the front to the border with Belarus. October 9, 2022

Накануне в МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.

Отметим, что информации о вызове украинского посла на официальном сайте МИД Беларуси нет, но перед тем сообщалось о встрече глав ведомства Владзимира Макея с послом России Борисом Грызловым.

Ранее на этой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко де-факто признал участие Беларуси в войне РФ против Украины, но нашел "нюансы".



Напомним, ЕвроПравда публиковала эдиториал с призывом прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко: Хватит симуляции. Почему Украина должна разорвать отношения с Беларусью Лукашенко.