Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

По состоянию на 09:14 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог и "Беларускі Гаюн"

Детали: Последней воздушную тревогу объявила Сумская область.

Проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что на разных аэродромах Беларуси взлетели самолет МиГ-31 К (он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал") и несколько истребителей.

Обновление: По состоянию на 10:46 по всей Украине – отбой воздушной тревоги. Последней сняла тревожное предупреждение Николаевская область, там она длилась полтора часа.

В Луганской области воздушная тревога не прекращается с весны.