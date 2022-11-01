Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 09:20
t.me/air_alert_map

По состоянию на 09:14 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог и "Беларускі Гаюн"

Детали: Последней воздушную тревогу объявила Сумская область.

Проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что на разных аэродромах Беларуси взлетели самолет МиГ-31 К (он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал") и несколько истребителей.

Обновление: По состоянию на 10:46 по всей Украине – отбой воздушной тревоги. Последней сняла тревожное предупреждение Николаевская область, там она длилась полтора часа.

В Луганской области воздушная тревога не прекращается с весны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
воздушная тревога
В Полтаве прогремели взрывы, над областью сбиты 3 БПЛА – ОВА
По всей Украине объявлена воздушная тревога
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Последние новости
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
23:46
Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук
23:33
В Днепре слышны взрывы - СМИ
23:15
За последний год российских дипломатов в Венгрии стало на 30% больше - расследование
23:14
видеоСвет выключают в 9 регионах, Россия продолжит энерготеррор – Зеленский
23:04
Холод и плач. История спасения детдома из Харькова
Все новости...