Воздушную тревогу объявляли по всей Украине
Вторник, 1 ноября 2022, 08:20
По состоянию на 09:14 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
Источник: карта воздушных тревог и "Беларускі Гаюн"
Детали: Последней воздушную тревогу объявила Сумская область.
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Проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что на разных аэродромах Беларуси взлетели самолет МиГ-31 К (он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал") и несколько истребителей.
Обновление: По состоянию на 10:46 по всей Украине – отбой воздушной тревоги. Последней сняла тревожное предупреждение Николаевская область, там она длилась полтора часа.
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В Луганской области воздушная тревога не прекращается с весны.