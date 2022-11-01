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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 08:20
Воздушную тревогу объявляли по всей Украине
t.me/air_alert_map

По состоянию на 09:14 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог и "Беларускі Гаюн"

Детали: Последней воздушную тревогу объявила Сумская область.

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Проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что на разных аэродромах Беларуси взлетели самолет МиГ-31 К (он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал") и несколько истребителей.

Обновление: По состоянию на 10:46 по всей Украине – отбой воздушной тревоги. Последней сняла тревожное предупреждение Николаевская область, там она длилась полтора часа.

ВИДЕО ДНЯ

В Луганской области воздушная тревога не прекращается с весны.

Темы: воздушная тревогавойна
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