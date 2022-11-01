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Экс-милиционер готовил взрывы на Одесской железной дороге - СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 09:48
Экс-милиционер готовил взрывы на Одесской железной дороге - СБУ
фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины: в Одесской области задержали агента ГРУ РФ.

Источник: СБУ, прокуратура Одесщины

Детали: По данным следствия, экс-милиционер с апреля 2022 года сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановке в портах города Одессы, Черноморска и железнодорожном сообщении.

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Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором, отмечают в СБУ. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Мужчину задержали во время выполнения очередного задания врага возле железнодорожных путей.

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Во время задержания у вражеского диверсанта была обнаружена тротиловая шашка весом 200 г и еще одна фотоловушка.

 

Кроме того, в ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли из ранее подготовленного злоумышленником схрона 11 тротиловых шашек и мину ТМ-62 с детонаторами.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

 

Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Темы: СБУОдессапрокуратуравойна
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