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ЕС осудил призыв крымских татар: Россия нарушает международное право

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 10:16
ЕС осудил призыв крымских татар: Россия нарушает международное право
Фото pixabay.com

Призыв крымских татар в ряды российских вооруженных сил является нарушением международного права, заявили в представительстве Европейского Союза в Украине.

Источник: сайт представительства ЕС 

Дословно спикер представительства: "Сегодня (1 ноября – ред.) Российская Федерация начала очередную призывную кампанию в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь для призыва жителей Крыма в вооруженные силы РФ.

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Эта кампания началась сразу после мобилизации, объявленной Россией 21 сентября, в рамках которой было сделано безосновательное ударение на мобилизации жителей Крыма".

Детали: В представительстве ЕС отметили, что крымских татар "намеренно и в непропорциональном объеме призывают в рамках мобилизации, проводимой в России, и насильно привлекают к захватнической войне России против Украины, их традиционной родины".

В представительстве ЕС призыв крымских татар назвали "очередным нарушением Россией международного права". Ведь как член ООН, как постоянный член Совбеза ООН Россия обязана обеспечить защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях.

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Дословно представительство ЕС: "ЕС не признает и не будет признавать незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Он также решительно отвергает и однозначно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Все эти территории есть и остаются Украиной".

Детали: Сообщается, что ЕС продолжает решительно поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и требует от России немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины.

Предыстория: 

Темы: ЕСКрымРосcияпризыв
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