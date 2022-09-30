Путин подписал новый указ: призывают 120 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве – на военную службу заберут 120 тысяч человек.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Согласно указу, Путин постановил с 1 ноября по 31 декабря призвать на военную службу 120 тысяч человек.

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Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.

Также согласно документу, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Указ вступает в силу со дня его официально опубликования.

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