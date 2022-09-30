Путин подписал новый указ: призывают 120 тысяч россиян
Пятница, 30 сентября 2022, 20:23
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве – на военную службу заберут 120 тысяч человек.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации РФ
Детали: Согласно указу, Путин постановил с 1 ноября по 31 декабря призвать на военную службу 120 тысяч человек.
Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.
Также согласно документу, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Указ вступает в силу со дня его официально опубликования.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
- Cообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу.
- В украинском Генштабе 29 сентября сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.