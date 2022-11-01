Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия планирует разместить иранские ракеты к северу от Украины, против них у нас нет защиты – Игнат

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 12:49
Россия планирует разместить иранские ракеты к северу от Украины, против них у нас нет защиты – Игнат
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. 

Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября

Прямая речь: "Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине.

Реклама:

300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты.

Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении.

У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны".    

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По его словам, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении оккупанта.

Представитель воздушной обороны объяснил, что у россиян заканчиваются Искандеры-М и они уже начали использовать свой неприкосновенный запас.

Украинские воздушные силы не могут сбивать баллистические оперативно-тактические ракеты "Искандер", сверхзвуковые "Оникс", гиперзвуковые "Кинжал".

Узнать больше: Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

Темы: ИранРосcияобстрелВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября
Россия потратила $760 млн на ракетный удар 31 октября - Forbes
Медведев пригрозил Украине ядерным оружием за освобождение своих земель
В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм - Сопротивление
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: