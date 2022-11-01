Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия планирует разместить иранские ракеты к северу от Украины, против них у нас нет защиты – Игнат

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 13:49
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. 

Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября

Прямая речь: "Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине.

300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты.

Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении.

У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны".    

Детали: По его словам, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении оккупанта.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель воздушной обороны объяснил, что у россиян заканчиваются Искандеры-М и они уже начали использовать свой неприкосновенный запас.

Украинские воздушные силы не могут сбивать баллистические оперативно-тактические ракеты "Искандер", сверхзвуковые "Оникс", гиперзвуковые "Кинжал".

Узнать больше: Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

Темы: ИранРосcияобстрелВоздушные силы ВСУ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября
Россия потратила $760 млн на ракетный удар 31 октября - Forbes
Медведев пригрозил Украине ядерным оружием за освобождение своих земель
В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм - Сопротивление
Последние новости
06:26
США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения
05:29
Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW
04:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
Все новости...