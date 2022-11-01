Россия планирует разместить иранские ракеты к северу от Украины, против них у нас нет защиты – Игнат

Иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины.

Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября

Прямая речь: "Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине.

300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты.

Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении.

У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны".

Детали: По его словам, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении оккупанта.

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Представитель воздушной обороны объяснил, что у россиян заканчиваются Искандеры-М и они уже начали использовать свой неприкосновенный запас.

Украинские воздушные силы не могут сбивать баллистические оперативно-тактические ракеты "Искандер", сверхзвуковые "Оникс", гиперзвуковые "Кинжал".

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