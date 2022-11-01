Австрия отменила бесплатный проезд для украинцев

Австрия с 1 ноября изменила правила проезда для граждан Украины, которые находятся в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении посольства Украины в Австрии на странице в Facebook.

В частности, начиная с 1 ноября проезд для граждан Украины в общественном транспорте Вены является платным.

Реклама:

Также меняются правила проезда для украинцев железнодорожным транспортом Австрии (ÖBB).

"С 1 ноября 2022 года бесплатный билет для поездов Австрийской федеральной железной дорогой (ÖBB) будет доступен однократно во время первого въезда в Австрию (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или для проезда транзитом через территорию Австрии). "Билет для украинцев, прибывших впервые" (Erstankunft Ukraine-Ticket) будет предоставляться всем лицам с украинским паспортом, которые прибывают из Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии", - рассказали в посольстве.

Этот билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи для осуществления поездки в пункт назначения в Австрии или до пограничных станций в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе поездов ÖBB.

ВИДЕО ДНЯ

Украинцы, которые уже находятся в Австрии, должны покупать билеты на поезда ÖBB с ноября.

"Посольство продолжает переговоры с Федеральным правительством, политиками и предприятиями, которые обеспечивают работу общественного транспорта, по созданию более доступных условий проезда для граждан Украины, которые находятся в Австрии с целью временной защиты", - говорится в сообщении украинского посольства.

Напомним, правительство Болгарии решило продолжить программу расселения беженцев из Украины, но вместо отелей их будут размещать на государственных курортах.