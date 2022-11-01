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Австрия отменила бесплатный проезд для украинцев

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 13:30

Австрия с 1 ноября изменила правила проезда для граждан Украины, которые находятся в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении посольства Украины в Австрии на странице в Facebook.

В частности, начиная с 1 ноября проезд для граждан Украины в общественном транспорте Вены является платным.

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Также меняются правила проезда для украинцев железнодорожным транспортом Австрии (ÖBB).

"С 1 ноября 2022 года бесплатный билет для поездов Австрийской федеральной железной дорогой (ÖBB) будет доступен однократно во время первого въезда в Австрию (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или для проезда транзитом через территорию Австрии). "Билет для украинцев, прибывших впервые" (Erstankunft Ukraine-Ticket) будет предоставляться всем лицам с украинским паспортом, которые прибывают из Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии", - рассказали в посольстве.

Этот билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи для осуществления поездки в пункт назначения в Австрии или до пограничных станций в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе поездов ÖBB.

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Украинцы, которые уже находятся в Австрии, должны покупать билеты на поезда ÖBB с ноября.

"Посольство продолжает переговоры с Федеральным правительством, политиками и предприятиями, которые обеспечивают работу общественного транспорта, по созданию более доступных условий проезда для граждан Украины, которые находятся в Австрии с целью временной защиты", - говорится в сообщении украинского посольства.

Напомним, правительство Болгарии решило продолжить программу расселения беженцев из Украины, но вместо отелей их будут размещать на государственных курортах.

Темы: АвстрияУкраинабеженцытранспорт
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