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Зеленский предложил "экономический Рамштайн": повреждено 40% энергетической инфраструктуры

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 16:39
Зеленский предложил экономический Рамштайн: повреждено 40% энергетической инфраструктуры
Владимир Зеленский и Кадри Симсон в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский на встрече с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон обсудил дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны России, которая серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, которые принимает наше государство для стабилизации работы энергосети.

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"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", - подчеркнул президент.

Глава государства подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств - членов ЕС.

Зеленский обратил внимание на целесообразность создания платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, вроде Контактной группы в формате "Рамштайн".

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"Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и начнет работать. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка", - сказал он.

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ.

Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в дополнение к ценовым ограничениям на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета.

Симсон прибыла в Киев во вторник после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

Напомним, около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено российскими ракетами 10-11 октября. После этого РФ еще несколько раз массированно атаковала энергетику Украины, последний раз – утром 31 октября.

Темы: ЗеленскийЕвропаэнергетикавойна
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