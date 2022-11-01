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Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Вторник, 1 ноября 2022, 21:52
Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уверен, что российский "энерготеррор" это вызов не только Украине, но и объединенной Европе. 

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Ставка террористов на зиму - абсолютно прозрачна для всех, и этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет подавать в своей пропаганде как якобы доказательство несостоятельности объединенной Европы. Поэтому вместе должны доказать террористам, что несостоятельность - это слово о них, а не о Европе".

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"Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не считаются с расходами на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России эквивалент более двух 2 млн 300 тысяч средних российских пенсий по возрасту. И это один удар".

Детали: Зеленский добавил, что надежды РФ на зиму не оправдаются.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

Темы: ЗеленскийРосcия
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