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Битва за Херсон не закончена, но российские войска вступили в новую фазу - ISW

Станислав ПогориловЧетверг, 10 ноября 2022, 04:53
Битва за Херсон не закончена, но российские войска вступили в новую фазу - ISW
Фото: пресс-служба ВСУ

Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление, считают в Институте изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Дословно: "Украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить через Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом".

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Детали: В течение предыдущих месяцев, украинские войска проводили целенаправленную и хорошо выполненную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения российских войск, военным объектам и узлам логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее удержание российских позиций на западном берегу невозможным без необходимости проведения масштабных и дорогостоящих наземных маневров для освобождения территории.

Сообщается, что украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить через Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом.

При этом российские источники отметили, что вывод войск является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на западном берегу ее основных артерий снабжения, что постепенно уменьшило их общую силу и возможности.

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Аналитики отмечают, что российское отступление вряд ли является ловушкой, имеющей целью заманить украинские войска в недешевые бои под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники.

Аналитики наблюдали много признаков того, что российские войска, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы неуклонно отходят с западного берега Днепра, а российские официальные лица ожидают и готовятся к отходу способом, несовместимым с кампанией по обману и заманиванию в ловушку украинских войск.

"Российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить продвижение украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне - но эти бои будут лишь средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - говорят в ISW.

Темы: ХерсонвойнаУкраинаРосcия
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