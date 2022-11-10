Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Битва за Херсон не закончена, но российские войска вступили в новую фазу - ISW

Станислав ПогориловЧетверг, 10 ноября 2022, 05:53
Фото: пресс-служба ВСУ

Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление, считают в Институте изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Дословно: "Украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить через Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом".

Детали: В течение предыдущих месяцев, украинские войска проводили целенаправленную и хорошо выполненную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения российских войск, военным объектам и узлам логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее удержание российских позиций на западном берегу невозможным без необходимости проведения масштабных и дорогостоящих наземных маневров для освобождения территории.

Сообщается, что украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить через Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом.

При этом российские источники отметили, что вывод войск является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на западном берегу ее основных артерий снабжения, что постепенно уменьшило их общую силу и возможности.

Аналитики отмечают, что российское отступление вряд ли является ловушкой, имеющей целью заманить украинские войска в недешевые бои под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники.

ВИДЕО ДНЯ

Аналитики наблюдали много признаков того, что российские войска, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы неуклонно отходят с западного берега Днепра, а российские официальные лица ожидают и готовятся к отходу способом, несовместимым с кампанией по обману и заманиванию в ловушку украинских войск.

"Российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить продвижение украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне - но эти бои будут лишь средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - говорят в ISW.

Темы: ХерсонвойнаУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ

У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон

В Киеве дерусифицировали еще 11 улиц, увековечили Екатерину Гандзюк

В Генштабе убеждают, что "линия Вагнера" не остановит ВСУ

Все новости...
Херсон
Генштаб: Вероятный выход врага из Херсона – результат действий ВСУ
Эрдоган назвал важным шагом заявление Кремля об отводе войск из Херсона
Удирая от ВСУ на Херсонщине, россияне минируют дороги – источник
Последние новости
22:29
ОК "Юг": На правом берегу Днепра остаются войска России, ВСУ готовы
22:24
фотоНа руинах в Бородянке заметили рисунок, похожий на граффити Бэнкси
22:16
видеоЗеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 
22:07
Болезненная история зоопарка в Ямполе. Как животные не пережили оккупацию и при чем здесь "ДНР"
22:05
Зеленский: Потери России в войне в 10 раз превышают украинские
21:50
На Сумщине за сутки – почти 50 взрывов
21:29
В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей
21:25
Новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: Пентагон раскрыл детали
21:20
9 пациентов снова ходят: ученые совершили прорыв в лечении паралича
21:15
В России втихую "реанимируют" советские бомбоубежища – Bloomberg
Все новости...