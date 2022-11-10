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Румыния получит $3 млрд от США для строительства двух ядерных реакторов

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 08:37

Соединенные Штаты предоставят Румынии финансирование на сумму более $3 миллиардов для строительства двух новых ядерных реакторов, которое, как ожидается, начнется в начале следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Финансирование будет предоставлено Экспортно-импортным банком (EXIM), базирующимся в Вашингтоне, что позволит Румынии покрыть "около трети суммы, необходимой для строительства двух реакторов" на АЭС в Чернаводе.

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Остальное необходимое финансирование будет получено за счет других источников финансирования, добавил Чукэ, не вдаваясь в подробности.

Чернавода - единственная атомная электростанция в Румынии, построенная по канадской технологии и работающая с 1990-х годов. Два реактора общей мощностью 1400 МВт покрывают примерно пятую часть потребности страны в электроэнергии.

Строительство двух дополнительных ядерных реакторов в Чернаводе должно начаться в марте/апреле 2023 года и, как ожидается, будет завершено в 2030 году.

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EXIM финансирует экспорт товаров и услуг США, но пока непонятно, какая американская фирма или фирмы будут строить реакторы.

Шесть европейских компаний - GDF Suez, Iberdrola, CEZ, RWE, Enel и ArcelorMittal - сначала взяли на себя обязательства по проекту в 2008 году, прежде чем выйти из него одна за другой из-за неопределенности.

Бухарест также разорвал соглашение о финансировании с группой China General Nuclear Power Corporation (CGN) в 2020 году на фоне недоверия к китайским инвестициям в Европе.

Напомним, правительство Польши приняло решение о строительстве первой в стране атомной электростанции.

Темы: РумынияСШАядерное оружиеденьги
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