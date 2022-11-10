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У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 17:17

Соединенные Штаты наблюдали за российскими военно-морскими судами, которые на протяжении последних недель готовились к возможному испытанию новой торпеды с ядерным зарядом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом CNN сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

По данным США, среди кораблей, участвовавших в подготовке ядерного испытания, была подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в частности торпеду "Посейдон".

В течение последней недели США зафиксировали выход российских судов с полигона в Северном Ледовитом океане и их возвращение в порт без проведения испытаний. Американская разведка считает, что это может свидетельствовать о технических трудностях россиян.

"Это можно рассматривать как часть общей картины и недавней военной практики России, которая отправила плохо подготовленные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает трудные времена, и мы также видим, что западные санкции в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны быть продолжены", - считает источник CNN.

В США считают, что Россия может повторить попытку испытать торпеду, но отмечают, что воды в районе вскоре начнут покрываться льдом, что ограничит временное окно проведения такой операции.

Торпеда "Посейдон" - это ядерный беспилотный подводный аппарат, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка придает "Посейдону" практически безграничную дальность полета. Американские чиновники ранее указывали, что главная цель "Посейдона" - вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов США.

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Разработка "Посейдона" продолжалась годами со скептическими оценками официальных лиц НАТО. Считается, что некоторые испытания проводились еще в 2015 году, но запусков с "Белгорода" никогда не было. В начале октября разведка НАТО, по данным СМИ, предупредила союзников о возможном испытании суперторпеды.

Как известно, Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Темы: Росcияядерное оружиеСША
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