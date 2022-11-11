Министр обороны Британии: западное оружие может попасть из Украины в Иран, мы осознаем этот риск

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует, но такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес сказал в интервью Sky News в пятницу.

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что этот феномен имеет и обратный эффект: Британии и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, захваченном украинцами.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил министр.

Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Великобритания передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.

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"Это будет означать, что будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", - отметил он.

Напомним, по данным Sky News, Россия перевезла в Иран 140 миллионов евро наличными и ряд захваченных в Украине образцов британского и американского оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре. Речь идет о британской противотанковой ракете NLAW, американской противотанковой ракете Javelin и зенитной ракете Stinger.

Ранее сообщалось, что американские представители осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в течение последних нескольких месяцев и пока не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.