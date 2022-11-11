Министр обороны Британии: западное оружие может попасть из Украины в Иран, мы осознаем этот риск

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует, но такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес сказал в интервью Sky News в пятницу.

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

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"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что этот феномен имеет и обратный эффект: Британии и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, захваченном украинцами.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил министр.

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Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Великобритания передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.

"Это будет означать, что будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", - отметил он.

Напомним, по данным Sky News, Россия перевезла в Иран 140 миллионов евро наличными и ряд захваченных в Украине образцов британского и американского оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре. Речь идет о британской противотанковой ракете NLAW, американской противотанковой ракете Javelin и зенитной ракете Stinger.

Ранее сообщалось, что американские представители осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в течение последних нескольких месяцев и пока не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.