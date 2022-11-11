ЕС мобилизует 1 млрд евро на вывоз зерна из Украины "путями солидарности"

В рамках инициативы "Пути солидарности", объявленной Европейским Союзом в мае 2022 года для вывоза украинского зерна, будет привлечен один миллиард долларов от государств ЕС и международных партнеров.

Такие данные в пятницу обнародовала Европейская комиссия, сообщает "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС отмечает, что "пути солидарности", благодаря которым уже было экспортировано более 15 миллионов тонн украинских сельскохозяйственных товаров, "достигают предела своей пропускной способности" на фоне высоких логистических затрат.

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"Для поддержки и дальнейшего увеличения пропускной способности "путей солидарности" мы мобилизуем значительные инвестиции через различные действующие программы ЕС и национальные программы", - отмечает Еврокомиссия.

В частности сама Европейская комиссия срочно выделит 250 миллионов евро грантов для развития "путей солидарности", а в среднесрочной перспективе - еще 50 миллионов евро на расширение их пропускной способности через Фонд "Объединяя Европу".

Кроме того, до конца 2023 года Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать до 300 миллионов евро в проекты, которые соответствуют целям "Путей солидарности". Такую же сумму вложит в течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития.

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В конце концов, еще до 100 миллионов долларов в 2023 году предоставит группа Всемирного банка для ремонта и восстановления железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, поврежденной военными действиями.

"Мы также призываем наших международных партнеров оказать дальнейшую финансовую поддержку этим мероприятиям, которые имеют важное значение для Украины, Республики Молдова и глобальной продовольственной безопасности", - призвали в Еврокомиссии.

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