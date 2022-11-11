Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС мобилизует 1 млрд евро на вывоз зерна из Украины "путями солидарности"

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 19:14

В рамках инициативы "Пути солидарности", объявленной Европейским Союзом в мае 2022 года для вывоза украинского зерна, будет привлечен один миллиард долларов от государств ЕС и международных партнеров.

Такие данные в пятницу обнародовала Европейская комиссия, сообщает "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС отмечает, что "пути солидарности", благодаря которым уже было экспортировано более 15 миллионов тонн украинских сельскохозяйственных товаров, "достигают предела своей пропускной способности" на фоне высоких логистических затрат.

"Для поддержки и дальнейшего увеличения пропускной способности "путей солидарности" мы мобилизуем значительные инвестиции через различные действующие программы ЕС и национальные программы", - отмечает Еврокомиссия.

В частности сама Европейская комиссия срочно выделит 250 миллионов евро грантов для развития "путей солидарности", а в среднесрочной перспективе - еще 50 миллионов евро на расширение их пропускной способности через Фонд "Объединяя Европу".

Кроме того, до конца 2023 года Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать до 300 миллионов евро в проекты, которые соответствуют целям "Путей солидарности". Такую же сумму вложит в течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития.

В конце концов, еще до 100 миллионов долларов в 2023 году предоставит группа Всемирного банка для ремонта и восстановления железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, поврежденной военными действиями.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы также призываем наших международных партнеров оказать дальнейшую финансовую поддержку этим мероприятиям, которые имеют важное значение для Украины, Республики Молдова и глобальной продовольственной безопасности", - призвали в Еврокомиссии.

Читайте также: Пути солидарности: как транспортная инициатива ускорила интеграцию Украины в ЕС.

Темы: ЕСзерноУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоКремлевские СМИ опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Россияне придумали себе новую "столицу Херсонщины"

"Повар Путина" продолжает формировать военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

Все новости...
ЕС
Украина предлагает ЕС продлить транспортный безвиз на несколько лет
Еврокомиссар: 40% энергоинфраструктуры в Украине не работает, ЕС поможет с восстановлением
Россия стала на необратимый путь конфронтации с Западом - Франция
Последние новости
12:09
В России хотят сажать в тюрьму за "повторную пропаганду" ЛГБТ
12:07
Оккупанты украли 15 тысяч картин с Херсонщины - ССО
11:53
Размер госдолга Украины в 2023 году будет выше ВВП
11:37
РФ может массированно ударить по Украине во время саммита G20 - Игнат
11:35
НБУ на межбанке продал более 326 миллионов долларов из резервов
11:34
видеоГСЧС спасли морскую свинку, уцелевшую после обстрела Николаева
11:16
Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ
11:15
В освобожденном Херсоне больше всего госизменников – Движение ЧЕСТНО
11:05
"Отдерем рашизм": в Херсоне снимают мемориальные доски оккупантов
11:04
Украина одержала чрезвычайную победу в Херсоне - советник Байдена
Все новости...