Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц: дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 22:49

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в пятницу во время дискуссии, организованной вещателем RND.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также является темой всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвадила меня от телефонных разговоров с президентом РФ через определенные промежутки времени - часто очень длительные", - сказал он.

Однако, по мнению немецкого канцлера, война Путина препятствует любому дипломатическому сближению: "Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин, прежде всего, помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров".

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России.

"Прежде всего Россия должна осознать, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание", - сказал он.

Канцлер Германии вспомнил о переговорах, которые вел с Путиным в Москве незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент РФ требовал у Шольца, чтобы в Украине не было "никаких ракет, которые угрожают Москве" и чтобы Украина не вступала в НАТО, а также статус отдельных областей на востоке Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего из этого на самом деле не произошло", - подчеркнул он.

Ранее в немецком правительстве заявили, что только Украина может решать, когда она хочет вести мирные переговоры с Россией.

Темы: ШольцГерманиявойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушная тревога объявлена по всей Украине в субботу

Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ

видеоКремлевские СМИ опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Россияне придумали себе новую "столицу Херсонщины"

"Повар Путина" продолжает формировать военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Все новости...
Шольц
Зеленский и Шольц провели телефонный разговор: о военной ситуации, инфраструктуре и G20
Лидер Китая заявил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе
Шольц - Китаю: любое изменение статус-кво Тайваня должно быть мирным
Последние новости
16:09
"Херсоноблэнерго" начало работу по восстановлению электроснабжения в Херсоне
16:05
Медведев после "непростых решений" снова угрожает арсеналом средств поражения
16:03
"Слава Украине": МИД хочет установить дипотношения с Папуа-Новой Гвинеей онлайн
15:32
СМИ: Британия и ЕС будут бойкотировать Лаврова на саммите G20 и будут призывать к этому других
15:08
видеоХерсон сейчас: как город встречает военных и полицию после деоккупации
15:01
Премьер Эстонии: тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода
14:57
видеоВ Херсон вернулась украинская полиция
14:44
фотоПамятник Суворову из центра Измаила уберут
14:30
Воздушная тревога объявлена по всей Украине в субботу
14:09
Отступление россиян из Херсона означает еще один стратегический провал - глава Минобороны Британии
Все новости...