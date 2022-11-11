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Шольц: дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 21:49

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в пятницу во время дискуссии, организованной вещателем RND.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также является темой всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвадила меня от телефонных разговоров с президентом РФ через определенные промежутки времени - часто очень длительные", - сказал он.

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Однако, по мнению немецкого канцлера, война Путина препятствует любому дипломатическому сближению: "Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин, прежде всего, помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров".

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России.

"Прежде всего Россия должна осознать, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание", - сказал он.

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Канцлер Германии вспомнил о переговорах, которые вел с Путиным в Москве незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент РФ требовал у Шольца, чтобы в Украине не было "никаких ракет, которые угрожают Москве" и чтобы Украина не вступала в НАТО, а также статус отдельных областей на востоке Украины.

"Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего из этого на самом деле не произошло", - подчеркнул он.

Ранее в немецком правительстве заявили, что только Украина может решать, когда она хочет вести мирные переговоры с Россией.

Темы: ШольцГерманиявойнаУкраина
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