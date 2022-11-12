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СМИ: Британия и ЕС будут бойкотировать Лаврова на саммите G20 и будут призывать к этому других

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 15:32
Сергей Лавров, фото Getty Images

Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и будут призывать союзников присоединиться к ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию The Telegraph сказали собеседники в Лондоне и Брюсселе.

"Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень, очень, очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС на условиях анонимности.

В частности британские и европейские дипломаты будут бойкотировать выступления Лаврова, а также избегать встреч с ним. "Как и раньше, Лавров услышит, насколько изолирована Россия", - добавил источник в ЕС.

Европейские собеседники The Telegraph подчеркнули, что не стремятся подталкивать Украину к мирным переговорам: они должны происходить на условиях, приемлемых для Украины.

"Завтра в Украине будет мир, если Россия прекратит войну, но не будет Украины, если Украина прекратит войну. Сейчас не время для войны, но мы четко осознаем, что ничего в отношении Украины не может быть сделано без Украины", - пояснил европейский собеседник.

В ЕС и Британии опасаются совместного заявления, которое должно быть принято по итогам саммита "Группы двадцати". Китай и Россия могут совместно смягчить его настолько, что оно не будет иметь смысла.

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"Сейчас мы работаем над тем, какие формулировки будут приемлемыми для всех, но есть ограничения по формулировкам, которые мы можем принять", - предупредил собеседник The Telegraph.

Как известно, Россию на саммите "Группы двадцати" будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин не будет присутствовать даже по видеосвязи. Зато украинский президент Владимир Зеленский выступит дистанционно.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры G20 в заявлении на следующей неделе осудят применение или любые угрозы применения ядерного оружия.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: СШАВеликобританияЛавров
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