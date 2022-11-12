Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Британия и ЕС будут бойкотировать Лаврова на саммите G20 и будут призывать к этому других

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 14:32
СМИ: Британия и ЕС будут бойкотировать Лаврова на саммите G20 и будут призывать к этому других
Сергей Лавров, фото Getty Images

Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и будут призывать союзников присоединиться к ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию The Telegraph сказали собеседники в Лондоне и Брюсселе.

"Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень, очень, очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС на условиях анонимности.

Реклама:

В частности британские и европейские дипломаты будут бойкотировать выступления Лаврова, а также избегать встреч с ним. "Как и раньше, Лавров услышит, насколько изолирована Россия", - добавил источник в ЕС.

Европейские собеседники The Telegraph подчеркнули, что не стремятся подталкивать Украину к мирным переговорам: они должны происходить на условиях, приемлемых для Украины.

"Завтра в Украине будет мир, если Россия прекратит войну, но не будет Украины, если Украина прекратит войну. Сейчас не время для войны, но мы четко осознаем, что ничего в отношении Украины не может быть сделано без Украины", - пояснил европейский собеседник.

ВИДЕО ДНЯ

В ЕС и Британии опасаются совместного заявления, которое должно быть принято по итогам саммита "Группы двадцати". Китай и Россия могут совместно смягчить его настолько, что оно не будет иметь смысла.

"Сейчас мы работаем над тем, какие формулировки будут приемлемыми для всех, но есть ограничения по формулировкам, которые мы можем принять", - предупредил собеседник The Telegraph.

Как известно, Россию на саммите "Группы двадцати" будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин не будет присутствовать даже по видеосвязи. Зато украинский президент Владимир Зеленский выступит дистанционно.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры G20 в заявлении на следующей неделе осудят применение или любые угрозы применения ядерного оружия.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: СШАВеликобританияЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
США
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: