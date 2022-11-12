СМИ: Британия и ЕС будут бойкотировать Лаврова на саммите G20 и будут призывать к этому других

Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и будут призывать союзников присоединиться к ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию The Telegraph сказали собеседники в Лондоне и Брюсселе.

"Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень, очень, очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС на условиях анонимности.

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В частности британские и европейские дипломаты будут бойкотировать выступления Лаврова, а также избегать встреч с ним. "Как и раньше, Лавров услышит, насколько изолирована Россия", - добавил источник в ЕС.

Европейские собеседники The Telegraph подчеркнули, что не стремятся подталкивать Украину к мирным переговорам: они должны происходить на условиях, приемлемых для Украины.

"Завтра в Украине будет мир, если Россия прекратит войну, но не будет Украины, если Украина прекратит войну. Сейчас не время для войны, но мы четко осознаем, что ничего в отношении Украины не может быть сделано без Украины", - пояснил европейский собеседник.

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В ЕС и Британии опасаются совместного заявления, которое должно быть принято по итогам саммита "Группы двадцати". Китай и Россия могут совместно смягчить его настолько, что оно не будет иметь смысла.

"Сейчас мы работаем над тем, какие формулировки будут приемлемыми для всех, но есть ограничения по формулировкам, которые мы можем принять", - предупредил собеседник The Telegraph.

Как известно, Россию на саммите "Группы двадцати" будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин не будет присутствовать даже по видеосвязи. Зато украинский президент Владимир Зеленский выступит дистанционно.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры G20 в заявлении на следующей неделе осудят применение или любые угрозы применения ядерного оружия.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.