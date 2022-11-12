Эрдоган заявил, что Запад "нападает на Россию"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия сейчас сопротивляется нападению со стороны "Запада, особенно Америки".

Слова Эрдогана цитирует турецкий телеканал TRT, сообщает "Европейская правда".

"...Мы переживаем не обычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощная держава. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия сейчас сопротивляется", - сказал президент Турции журналистам по возвращении с саммита Тюркского совета в Самарканде, что в Узбекистане.

Эрдоган также рассказал, что надеется провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита "Группы двадцати", в том числе и о полномасштабной войне в Украине.

"Во время последней встречи с ним (Путиным) я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию... Затем было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать, возможно, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они будут делать, особенно какие шаги они могут сделать для того, чтобы этот процесс, то есть диалог, трансформировать в мир", - отметил он.

Турецкая сторона не впервые говорит о том, что на Западе пытаются использовать войну в Украине для ослабления России.

Ранее там говорили о настроенности Москвы на заключение "большой сделки" с Западом на фоне войны в Украине, а также заявляли о готовности сыграть посредническую роль.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Понять Турцию: что заставляет Эрдогана одновременно помогать Путину и Украине.