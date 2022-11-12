Одного лишь присутствия РФ в "зерновой сделке" недостаточно - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что только участия России в Черноморской зерновой инициативе недостаточно для ее эффективной работы - российская сторона также должна выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции в Камбодже на полях саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Кулеба заявил, что участие России в соглашении является недостаточным и необходимо принять меры, чтобы гарантировать, что ее инспекторы не намеренно задерживают поставки и не заставляют мировые цены расти.

"Недостаточно просто участия России. Важно также убедиться, что российские инспекторы, участвующие в этой инициативе, действуют добросовестно и что они осматривают суда без каких-либо искусственных задержек", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что из-за задержек с проверками судов страдают прежде всего страны Африки и Азии, и призвал членов АСЕАН "принять все возможные методы, чтобы остановить Россию от игры в голодные игры с миром".

Отвечая на вопрос журналистов, Кулеба заявил, что российская сторона не направляла запросы на его встречу с Сергеем Лавровым, также присутствующим на саммите АСЕАН, но если такое обращение будет, "мы тщательно рассмотрим его".

"Никакого указания на то, что Россия искренне стремится к переговорам, нет. Садясь за стол переговоров только ради красивой картинки - мы это проходили, мы это делали, мы это пытались", - добавил он.

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"Зерновая сделка", которая позволяет экспорт продовольствия и удобрений из трех черноморских портов Украины, была заключена при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Ее срок может истечь 19 ноября, если Россия или Украина будут возражать против ее продления.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению", участие в котором Москва "приостановила" после атаки на корабли Черноморского флота РФ. Как писала ЕП, скорее всего, финальное решение о будущем "зернового соглашения" президент РФ Путин примет на саммите G20.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог ЕП: Кто заставил РФ вернуться к "зерновому соглашению"? Что пообещали Путину?