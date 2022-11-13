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Салливан советовал Киеву искать реалистические условия для переговоров с РФ, в том числе по Крыму - WSJ

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 19:24
Джейк Салливан, фото Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому... Два европейских дипломата, проинформированных о дискуссиях, заявили, что господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году", - говорится в публикации издания.

Представители администрации Байдена, в том числе Салливан, продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить на Киев в дипломатическом направлении, что вызывает удивление союзников США по НАТО.

По словам двух высокопоставленных чиновников, представители Госдепартамента США на прошлой неделе проинформировали некоторых европейских партнеров в Вашингтоне, чтобы развеять опасения по поводу изменения подхода администрации.

"Наша работа – поставить их в лучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", – заявил Салливан.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Салливан проводил конфиденциальные обсуждения со своим российским коллегой, секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым, и старшим помощником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым в течение последних нескольких месяцев.

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Салливан позже подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, невзирая на войну в Украине.

Темы: СШАпереговорыРосcияКрым
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