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Амбициозная российская программа по ассимиляции херсонцев провалилась - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 04:02
Амбициозная российская программа по ассимиляции херсонцев провалилась - СМИ
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Освобожденный от оккупантов Херсон был центром амбициозной российской кампании по ассимиляции граждан и искоренения украинской идентичности, но эти усилия были напрасными, говорится в репортаже "The New York Times"

Источник: "The New York Times"

Дословно: "В Херсоне запретили национальные песни. Разговор на украинском языке мог привести к аресту. Школы перешли на российские учебные программы, а молодым ученикам должны были говорить, что они русские, а не украинцы".

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Детали: Дочь Ирины Дягилевой училась в школе, где по программе предусматривалось заучивание российского гимна. Но учителя его игнорировали, вместо этого тихо приветствуя учеников утром приветствием: "Слава Украине!".

Оккупационные власти требовали от Ольги Малярчук, сотрудницы таксопарка, рассчитываться в рублях. Но она продолжала платить в национальной валюте.

"Это просто не сработало", - сказала Малярчук о российской пропаганде, которую транслировали по телевизору и которую расклеивали на билбордах в течение девяти месяцев российской оккупации Херсона.

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Сергей Блошко, строитель, жил у друзей в течение девяти месяцев оккупации, опасаясь ареста за то, что присоединился к антиоккупационным протестам в марте, вскоре после вхождения в город российской армии. Солдаты пришли к нему домой. По его словам, не найдя его, они забрали телевизор и холодильник.

Но россияне нашли некоторых его друзей, которые были задержаны и исчезли, сказал он.

"Они репрессировали проукраинское население", - сказал Блошко. Относительно усилий по культурной ассимиляции, он сказал: "То, что произошло здесь, было этнической чисткой".

Издание сообщает, что в Херсоне в течение выходных не было замечено ни одного жителя, который бы благосклонно относился к российским ассимиляционным усилиям.

Через три дня после бегства российской армии несколько сотен херсонцев все еще праздновали на центральной площади.

Темы: ХерсонвойнаУкраинаРосcия
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