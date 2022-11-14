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Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 13:51

Европейский парламент рассмотрит резолюцию, в которой Российская Федерация будет признана террористическим государством.

Об этом заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене, вице-председатель группы Европейской народной партии (ЕНП) по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

В сообщении, размещенном на сайте группы ЕНП, крупнейшей в Европарламенте, сказано, что накануне саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила резкое неодобрение присутствия России на переговорах лидеров G20.

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"Мы позволяем одному из руководителей террористического государства участвовать на равных в дискуссии о будущем мира - вот что означает позволить Лаврову сесть за один стол с остальными лидерами G20. Это неприемлемо. Мы никогда не должны вести переговоры с террористами", - приводятся в сообщении слова Юкнявичене.

"Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании на следующей неделе, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", - подчеркнула Юкнявичене.

Группа ЕНП открыто осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году. 

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13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Ряд парламентов европейских стран, среди которых Сенат Польши, приняли решение о признании власти Российской Федерации террористическим режимом.

Темы: ЕвропаРосcияЕС
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