Трюдо объявил о $500 млн военной помощи для Украины и новых санкциях против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине $500 млн дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте премьера Канады.

Как отмечается, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину, Канада будет продолжать стоять бок о бок с украинским народом и союзниками на защите наших общих ценностей мира, демократии и прав человека.

"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Сегодня на Саммите G20 на Бали, Индонезия, премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере $500 млн, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России", - говорится в сообщении.

Это обязательство основывается на $500 млн военной помощи Украине, объявленных в бюджете на 2022 год, и будет направлено на военное, наблюдательное и коммуникационное оборудование, топливо и медицинские средства.

Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 представителей российских органов правосудия и безопасности, включая полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, которые причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

Как уточнила глава МИД Канады Мелани Жоли, санкции направлены против причастных к преследованию российского диссидента Владимира Кара-Мурзы.

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Эти новые меры дополняют санкции, введенные Канадой против более 1400 физических и юридических лиц после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Канада продолжает поддерживать Украину, которая защищает свою территорию, суверенитет и независимость от России. Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, которые мужественно продолжают бороться против незаконного вторжения Владимира Путина, в то время как эти новые санкции окажут дополнительное давление на тех, кто поддерживает акты войны. Мы, вместе с другими членами международного сообщества, будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия против Украины", - заявил Джастин Трюдо.

"Украинские военные достигли невероятного прогресса в отвоевании территории, и военный вклад Канады является неотъемлемой частью их контрнаступления на сегодняшний день. Объявленная сегодня новая военная помощь в размере 500 миллионов долларов обеспечит нам возможность продолжать оказывать Украине военную поддержку, необходимую ей для борьбы и победы", - заявила глава Минобороны Канады Анита Ананд.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник приняли решение о начале работы учебной миссии для украинских вооруженных сил.

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