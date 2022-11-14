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В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных – Генштаб

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 17:21
В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных – Генштаб
иллюстративное ФОТО: МИНОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ

По информации Генштаба ВСУ, военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров до 31 декабря.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года".

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Детали: В течение текущих суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблунивка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крохмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка на Луганщине и Невельское и Торское Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Григорьевка, Клищеевка, Курдюмовка, Северное и Спирное Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка в Донецкой области;
  • на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.
  • На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожено 7 грузовых автомобилей и 2 пушки МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков ранены и повреждены 3 МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов.

Темы: БеларусьГенштабвойна
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