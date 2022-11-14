США ввели санкции против 42 человек и компаний, которые помогают РФ покупать оружие

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в понедельник объявило о санкциях против транснациональной сети из 42 физических и юридических лиц, которая закупала технологии для военно-промышленного комплекса России.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского Минфина.

Утверждается, что сеть вместе с посредниками насчитывает 14 физических и 28 юридических лиц, связанных с двумя приближенными к Кремлю российскими олигархами - Сулейманом Керимовым и Андреем Гурьевым.

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"Соединенные Штаты будут продолжать разоблачать и разрушать цепи военного снабжения Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых ей для ведения незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Санкции в частности были введены против дочерних компаний российского производителя микроэлектроники ПКК "Миландр" в Армении, Швейцарии и на Тайване, а также их руководства, которые способствовали незаконному импорту продукции в Россию.

Под ограничения попала сеть лиц, связанная с олигархом Керимовым: его семья и племянник, контролируемые ими компании в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах; юрлица, на которые была переписана недвижимость россиянина; доверенные лица Керимова - швейцарец Александр-Вальтер Штудхальтер и его двое сыновей, а также россиянин Мурант Алиев, связанный со Штудхальтером.

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Минфин США также идентифицировал и наложил санкции на восемь частных самолетов, которые находятся в собственности компании Керимова "Императорские авиалинии".

Кроме того, ограничения ввели против близкого соратника Путина Андрея Гурьева, который ранее был членом Совета Федерации РФ, и его швейцарских компаний Chlodwig и Adorabella, через которые он владеет активами компании "ФосАгро" - производителя фосфорсодержащих удобрений.

Санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц в США и запрет любых финансовых операций с ними.

Как известно, министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в России, а министерство торговли прекратило экспорт американских компонентов и американских технологий, которые использовались в части военной техники России.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявила, что некоторые санкции в отношении России могут оставаться в силе даже после какого-либо возможного мирного соглашения с Украиной.