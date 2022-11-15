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Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 04:08
Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW
Фото: Генштаб ВСУ

По оценкам Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонщины, для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска, вероятно, достигнут успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения".

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Детали: Аналитики ISW обращают внимание на то, что Министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября.

Цель - подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после отхода с правого берега Херсонской области.

Так, Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км к юго-западу от Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.

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"Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и уменьшить недовольство относительно потерь в Херсонской области", - считают аналитики ISW.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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