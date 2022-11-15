Зеленский на саммите обращался к G19, "вычеркнув" из группы Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в своей дистанционной речи на саммите Группы двадцати несколько раз назвал ее G19, намекая, что Россию стоит исключить из неё.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы четко это подтверждаете. Пожалуйста, применяйте всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием", - сказал Владимир Зеленский.

Так же он назвал группу "девятнадцаткой", когда предлагал лидерам присоединиться к инициативе по помощи беднейшим странам мира "Зерно из Украины", первое судно в рамках которой отправится в Эфиопию.

В начале речи Зеленский призвал не верить мнимой готовности России к переговорам для завершения войны и объяснил, почему Украина не может пойти на них сейчас.