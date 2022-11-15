Подразделения оккупантов уезжают из Скадовского и Генического районов в Крым – Генштаб

Отдельные подразделения оккупантов выезжают из населенных пунктов Скадовского и Генического районов Херсонщины в направлении оккупированного Крыма.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения оставляют населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма".

Детали: Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры пока уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии соприкосновения.

Враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Киндратовка, Славгород Сумской области;

направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Киндратовка, Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочковое;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочковое; на Купянском и Лиманском направлениях - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Роздоловка, Площанка, Макеевка, Спирное;

и направлениях - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Роздоловка, Площанка, Макеевка, Спирное; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское; на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Зализнычное, Степногорск, Малые Щербаки;

и направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Зализнычное, Степногорск, Малые Щербаки; на Херсонском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожено 5 единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков - ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.