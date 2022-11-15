Ситуация критическая: Жителей Киевщины готовят к длительным отключениям электроэнергии
Вторник, 15 ноября 2022, 22:04
Из-за массированных ракетных атак в Киевской области критическая ситуация с электроснабжением, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.
Источник: Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "Готовимся к длительным отключениям.
Реклама:
Все службы на местах работают, чтобы быстро преодолеть последствия обстрелов".
Детали: Кулеба обнародовал советы, как украинцам подготовиться к отсутствию электроэнергии.
ВИДЕО ДНЯ