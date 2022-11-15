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Ситуация критическая: Жителей Киевщины готовят к длительным отключениям электроэнергии

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 23:04
киев без света, фото уп

Из-за массированных ракетных атак в Киевской области критическая ситуация с электроснабжением, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

Источник: Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Готовимся к длительным отключениям.

Все службы на местах работают, чтобы быстро преодолеть последствия обстрелов".

Детали: Кулеба обнародовал советы, как украинцам подготовиться к отсутствию электроэнергии.

 

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Темы: Киевская областьэлектроэнергияобстрел
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