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Директор ЦРУ во время ракетных ударов во вторник был в Киеве и встретился с Зеленским – СМИ

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 07:51
Директор ЦРУ во время ракетных ударов во вторник был в Киеве и встретился с Зеленским – СМИ
William Burns, Los Angeles Times via Getty Images

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, подтвердив поддержку США в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

В Киеве Бернс "укрепил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", сообщил чиновник. Директор ЦРУ находился в безопасности внутри посольства США во время ракетных ударов, отметил чиновник.

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Бернс также встретился со своими украинскими коллегами из разведки и обсудил предупреждение США, которое он сделал в понедельник главе Службы внешней разведки России "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.

Бернс 14 ноября встречался в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Это был первый известный контакт на высоком уровне между США и Россией с момента вторжения РФ в Украину.

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Ранее The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проводил конфиденциальные обсуждения со своим российским коллегой, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, и старшим помощником Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым в течение последних нескольких месяцев.

Высокопоставленные чиновники сообщили газете, что они обсуждали пути защиты от риска ядерной эскалации в войне в Украине, но не вели никаких переговоров о путях прекращения конфликта.

Темы: СШАЗеленскийвойна
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