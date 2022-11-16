Байден заявил G7 и НАТО, что ракета в Польше - от украинской ПВО - Reuters

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Об этом агентству Reuters стало известно от источника в НАТО в среду, пишет "Европейская правда".

Байден ранее сказал журналистам в Индонезии в среду, что ракета вряд ли была выпущена из России.

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Послы НАТО созвали экстренную встречу в среду, чтобы отреагировать на взрыв вблизи украинской границы, который произошел, когда Россия обстреливала города по всей Украине десятками ракет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она, скорее всего, российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники в США, что ракета могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

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ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.