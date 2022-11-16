Российские неонацисты "Русич" воруют средства, перечисленные для ВСУ – СМИ

Группа российских неонацистов "Русич" с помощью хакеров крадет деньги с криптокошельков, в частности – у благотворительного фонда "Happy New Life": деньги, пожертвованные на нужды ВСУ и украинцев, направляет на обеспечение армии РФ.

Источник: издание "Meduza"

Детали: Благотворительный фонд "Happy New Life" собирает средства на нужды ВСУ, беженцев, а также на случай "радиационного заражения Европы". Фонд появился в июне 2022 года на основе волонтерской инициативы из Днепра.

Как выяснила "Медуза", как минимум часть пожертвований, отправленных в "Happy New Life", могла уходить диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) "Русич" – отряду российских неонацистов, воюющих в Украине на стороне российской армии.

Специалист по финансовым расследованиям Артем Иргебаев подробно изучал криптовалютную инфраструктуру ДШРГ и рассказал "Медузе" о хакерских уловках "Русича", а лидер этой группы Алексей Мильчаков все подтвердил изданию. При этом финансовый директор "Happy New Life" Даниэль Овчаренко оказался не в курсе краж.

Как сообщил Иргебаев, группе "Русич" принадлежит криптокошелек, указанный на сайте Happy New Life как один из каналов помощи фонду. Как адрес кошелька "Русича" оказался на странице фонда, Овчаренко, которому принадлежит сайт, не знает: раньше на этом месте стоял криптовалютный адрес "Happy New Life".

"Кошелек для нужд фонда я заводил на MetaMask – и он у меня вообще другой, разве что первые три символа совпадают [с кошельком "Русича"]", – сказал Овчаренко. Он признался, что почти не занимался сайтом "Happy New Life" и не проверял адрес кошелька.

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"Русичи" могли взломать сайт "Happy New Life" – и просто подменить криптокошелек фонда, пояснил Иргебаев.

Средства на подложный криптокошелек фонда продолжают поступать. Согласно данным сервиса Etherscan.io, сейчас там остается, по нынешнему курсу Ethereum, больше 7 тысяч долларов.

В июле Иргебаев отследил в игре вредоносную программу clipboard malware, которая ворует у пользователя криптовалюту. Вредоносная программа принадлежала мошенникам, которые контролируются группировкой "Русич". По мнению Иргебаева, боевики могли оплатить услуги профессиональных киберпреступников.

Средства с криптокошелька ДШРГ идут на поддержание боеспособности "Русича", замеченного на украинском фронте еще в апреле 2022 года (к сентябрю пять криптокошельков группы попали под американские санкции).

Через криптовалютные кошельки "Русича" постоянно проходят крупные суммы. Только с майнинга на кошельки группы поступило около 1100 долларов, рассказал Иргебаев. Неизвестно, велась ли "добыча" криптовалюты честно или весь доход сгенерировали майнеры, установленные на компьютеры жертв с помощью вредоносной программы.

Прямыми переводами на криптокошельки "Русича" пришло больше 160 тысяч долларов. В официальных объявлениях о краудфандинге группа указывала те же кошельки, куда приходят и заработки ДШРГ от хакинга. Иргебаев не исключает, что "все эти транзакции и пополнения могут оказаться не добровольными пожертвованиями, а украденными с помощью малвари средствами".

Кроме того, рассказал Иргебаев, с июля по октябрь 2022 года ДШРГ получила 1787 долларов с трех разных теневых маркетплейсов по продаже наркотиков.

"Медуза" спросила лидера "Русича" о крупных суммах и сделках с наркомагазинами, взломе сайта украинского благотворительного фонда и хищении криптовалюты с помощью вредоносной программы – и он все подтвердил.

По словам Мильчакова, "в компетенции IT-отдела действительно входит взлом сайтов и других интернет-ресурсов противника, а также иные диверсии в информационной сфере", а взлом сайта украинского фонда – "это всего лишь верхушка айсберга".

Главарь "Русича" также заявил, что сотрудники отдела, которые "прямо влияют на смерти наибольшего количества людей в месяц", получают щедрые премии.

Мильчаков добавил, что воюющие с Украиной россияне могут получать донаты от продавцов наркотиков и сотрудничать с ними "по линии получения обезболивающих".

Собранные средства "Русич" тратит на лечение раненых и закупку всего необходимого для продолжения участия в войне.

"Медуза" отмечает, что отряд "Русич" известен своей жестокостью. Например, в инструкции "Русича" относительно допросов украинских военнопленных есть советы применять пытки и не выдавать тела убитых просто так, а делать фото и вымогать у родных жертв купить данные о месте захоронения, а деньги перевести на биткоин-кошелек.

Убивать неонацисты предлагают не только военнопленных, но и мирных жителей.